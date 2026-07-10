Прием заявок на фестиваль «Маги в парках» продлится в Подмосковье до 25 июля

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что желающие принять участие во II Фестивале иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых могут подать заявки до 25 июля.

Отборочные этапы фестиваля пройдут с 1 по 30 августа. В этом году организаторы расширили формат: впервые выступят не только солисты и дуэты, но и творческие коллективы.

Участники смогут представить свои номера в пяти номинациях: «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия», «Иллюзионы» и новинке этого года — «Семейная магия». В последней семейные команды подготовят яркие выступления, а помогут им в этом Сергей, Андрей и Илья Сафроновы.

Также впервые состоится конкурс юных двойников Сафроновых. Мальчики 9–12 лет из Московской области получат шанс выступить на одной сцене со знаменитыми братьями-иллюзионистами.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк») при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Подробная информация размещена на сайте магивпарках.рф.

Завершится фестиваль масштабным гала-концертом 12 сентября в парке Мира в Коломне.