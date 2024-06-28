Прием заявок на участие в профконкурсе медработников начался в Подмосковье

Прием заявок на участие в профессиональной премии для врачей, фельдшеров и медсестер стартовал в Подмосковье. Специалисты поборются за денежный приз от 120 до 180 тысяч рублей в трех номинациях.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, главная задача конкурса — поддержать опытных медицинских специалистов, которые много лет работают в медучреждениях региона.

«В этом году мы расширили перечень на семь специальностей. Теперь принять участие могут также гематологи, детские кардиологи и другие медицинские специалисты», — рассказал Сапанюк.

Подать заявку на участие в конкурсе по номинации «Подмосковный врач» можно до 15 июля, а на остальные номинации до 15 августа.

Всем участникам предстоит пройти несколько серьезных испытаний — продемонстрировать своим знания теории, показать навыки работы, а также решить ситуационные задачи.

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