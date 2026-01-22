Прием заявок на участие в певческом конкурсе открыли в Одинцове

В Одинцовской детской школе искусств «Классика» начался прием заявок на участие в Межзональном открытом конкурсе академического пения «Русская классика». Конкурс состоится 14 февраля.

Участвовать могут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты средних профессиональных учебных заведений сферы культуры Московской области, Москвы и других регионов России.

Прослушивания пройдут по трем номинациям: сольное пение среди девочек (девушек), сольное пение среди мальчиков (юношей) и вокальный ансамбль от двух до шести человек. Конкурс направлен на популяризацию русской академической вокальной музыки и выявление талантливых исполнителей.

Заявки принимаются до 10 февраля 2026 года на электронную почту конкурса: dshi-classica@yandex.ru с темой письма «Конкурс русская классика». Контакты школы: Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 147/149.