Прием заявок на участие в окружном конкурсе красоты начался в Лобне

В округе объявили старт приема заявок на участие в конкурсе красоты и талантов «Мисс и Миссис Лобня-2025». Он призван открыть новые имена и раскрыть таланты.

Организатором мероприятия выступает мама 11 детей, руководитель Автономной некоммерческой благотворительной организации «Центр помощи многодетным семьям „Многомама Лобня“» и филиала международного модельного агентства Umbius Марина Чуракова.

По ее словам, главные цели конкурса выходят далеко за рамки обычной демонстрации внешней красоты. Конкурс поможет раскрыть творческий, социальный и интеллектуальный потенциал жительниц муниципалитета. Помимо этого, мероприятие способствует формированию позитивного и многогранного образа современной женщины России, сочетающей в себе красоту, ум, талант и активную жизненную позицию.

Принять участие могут все желающие жительницы Лобни, отвечающие следующим критериям: девушки от 18 до 30 лет — в категории «Мисс» и женщины от 18 до 45 лет, если у них есть муж и/или дети, — в категории «Миссис».

Заявки на участие принимают по телефону: 8 (903) 244- 61- 20. Финал конкурса пройдет 30 марта на сцене дома культуры «Чайка».