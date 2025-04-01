Прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту» начался в Подмосковье

В Подмосковье стартовал традиционный конкурс на лучшее освещение вопросов защиты прав человека. Его организует Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская. Победителей выберут и наградят в ноябре.

«Приглашаю журналистов, освещающих правозащитные темы, к участию в нашем конкурсе. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — отметила Фаевская.

Конкурс проходит в трех номинациях. В категории «Правовое просвещение» участвуют материалы о правах и свободах человека, а также о правозащитной деятельности. В номинации «Профессия — правозащитник» принимают журналистские расследования и истории о нарушении прав граждан и их защите. В номинации «Лучший правовой блог» рассматривают публикации о последних изменениях в законах и мерах господдержки.

Конкурсные работы должны быть опубликованы или выпущены в эфир с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Подать заявку можно до 1 ноября 2025 года, отправив материал на почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс». Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.