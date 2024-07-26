Прием заявок на участие в конкурсе «Агростартап» начался в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Конкурсный отбор проектов для получения грантов по программе «Агростартап» начался в Подмосковье. Победители получат субсидии до восьми миллионов рублей на развитие производства при условии софинансирования не менее 10% собственных средств и создания новых рабочих мест в течение пяти лет.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, деньги необходимо потратить в течение 18 месяцев на приобретение земельных участков, разработку проектной документации, покупку животных, техники и оборудования.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 29 июля по 28 августа. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и авторизоваться через сайт госууслуг.

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