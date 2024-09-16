Прием заявок на участие в экологическом конкурсе стартовал в Подмосковье

Прием заявок на участие в очередном этапе конкурса «Национальная экологическая премия имени Вернадского» стартовал в Подмосковье. Он пройдет при информационной поддержке Минэкологии региона.

Как пояснили в ведомстве, цель конкурса — найти новые проекты в сфере охраны окружающей среды, чтобы обеспечить экологическую безопасность, энерго- и ресурсосбережения, внедрить лучшие и доступные технологии, а также популяризировать уже реализованные проекты.

В прошлом году на конкурс поступили 374 заявки из 66 регионов России. Лауреатами премии стали авторы лучших 26 проектов. Эти проекты уже доказали свою эффективность и имеют реальные практические результаты.

Подать заявку на конкурс можно до 20 ноября, итоги подведут 30 ноября, а в декабре состоится награждение победителей.

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