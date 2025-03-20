Прием заявок на участие в экологическом конкурсе начался в Подмосковье

Прием работ на конкурс «ЭкоПодмосковье» начался в регионе. В этом году мероприятие будет посвящено празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодный конкурс для привлечения внимания к проблемам экологии организовала Московская областная дума.

Свои рисунки могут представить участники в возрасте от шести до 18 лет. В этом году они будут состязаться в трех номинациях: «В мире животных Красной книги Московской области», «По следам краснокнижных растений» и «Деревья, опаленные войной. Аллея памяти Героев».

Для отправки работы на конкурс необходимо отсканировать ее или сделать фотографию, а затем прикрепить файл к электронному письму на адрес mod-ecology@yandex.ru. В тексте следует указать имя, отчество и фамилию участника, его возраст, место жительства, номинацию и контактные данные.

Рисунки принимают до 25 апреля.