Робототехников из Подмосковья пригласили поучаствовать в международном чемпионате

Набор на новый сезон международного чемпионата «Битва роботов» начался 24 апреля. Турнир представляет собой уникальное соревнование, объединяющее инженерию, технологии и креатив. Об этом передают в Мингосуправления МО.

Для участия в детской категории «Битва мини-роботов» приглашаются школьники от 10 до 17 лет. Их робот должен быть весом не более 1,5 килограмма и размерами до 25х25х25 сантиментов. Заявку должен подать наставник.

Во взрослой категории подает заявку капитан. Здесь принимают робота до 110 килограммов и габаритами до 150х150х200 сантиметров.

Помимо развлекательной составляющей, чемпионат имеет важное значение для развития науки и техники. Участники получают возможность испытать свои идеи в реальных условиях и внести вклад в развитие робототехники будущего.

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие в новом сезоне можно на портале госуслуг.