Прием заявок на участие предпринимателей в международных выставках начался в Подмосковье

Прием заявок на участие в международных выставках в России за рубежом стартовал в Подмосковье. Содействие предпринимателям в участии окажет Фонд поддержки экспорта региона.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Фонд профинансирует аренду площади, регистрационный сбор, создание коллективного регионального стенда, а также поможет найти потенциальных иностранных покупателей и провести переговоры.

Чтобы поучаствовать в выставках необходимо заполнить заявку, которые принимаются до 1 ноября.

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