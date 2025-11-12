Прием заявок на творческий фестиваль для студентов с ОВЗ начался в Подмосковье

В Подмосковье начался прием заявок на фестиваль «Сияние надежды». Мероприятие дает возможность студентам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья показать свои творческие способности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Фестиваль включает несколько направлений — вокал, игру на музыкальных инструментах, художественное слово, фотоискусство и танец. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный состоится с 11 по 25 ноября в профессиональных и высших учебных заведениях региона, а финал запланирован на 3 декабря 2025 года. Он пройдет в Культурном центре «Красногорье».

Подать заявку на участие можно до 25 ноября по электронной почте allara-ashley@mail.ru. По вопросам проведения фестиваля можно обращаться по телефону: 8 (903) 582-04-32.