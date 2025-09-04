Прием заявок на театральный фестиваль начался в Подмосковье

Начался прием заявок на Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Культурное событие пройдет в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» с 22 по 31 мая 2026 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2025 года по почте mel-vesna@mail.ru, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

К участию приглашают профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран. Представлять можно спектакли по произведениям Чехова или о самом писателе. Помимо этого, в специальной программе «Чехов+» в 2026 году будут показывать постановки по произведениям Михаила Булгакова.

Спектакли будут проходить на разных площадках: в театральном дворе усадьбы Чехова, на большой открытой сцене, а также в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Часть постановок можно будет адаптировать для других пространств музея.

Обязательное условие при подаче заявки на участие — предоставление видеозаписи спектакля и подробные сведения по позициям, обозначенным в анкете-заявке.