Прием заявок на субсидии для социального бизнеса открыли в Подмосковье

Прием заявок на субсидии для социальных предприятий начался в Подмосковье. Подать заявление можно до 30 сентября.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, субсидия позволяет компенсировать затраты, осуществленные не ранее 31 августа 2024 года. Среди требований — регистрация и работа на территории региона, а также отсутствие налоговой задолженности более 30 тысяч рублей.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, возместить можно до 85% затрат на аренду, ремонт, коммунальные платежи, оборудование, мебель и другое.

«Максимальный размер субсидии — два миллиона рублей. Воспользоваться программой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся социальными предприятиями или предоставляющие дополнительное образование, услуги по дневному уходу за детьми и осуществляющие производство изделий народно-художественных промыслов», — сказала она.

Узнать больше о получении поддержки можно по ссылке.

Предприниматели также могут проконсультироваться со специалистом по номеру горячей линии 0150.