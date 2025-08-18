Прием заявок на субсидии для развития сельского хозяйства начался в Подмосковье

С 18 по 28 августа сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут подать заявки на получение субсидий из бюджета Московской области. Эта мера направлена на поддержку кооперативов, развитие агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности местной продукции.

Заявки принимают через систему «Электронный бюджет» на портале мер финансовой поддержки. Для участия нужно подготовить необходимые документы и подписать их электронной подписью руководителя.

Программа помогает малым хозяйствам объединяться и расширять свои возможности на рынке. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что развитие сельской кооперации важно для устойчивого роста агропромышленного сектора. Поддержка таких проектов способствует созданию рабочих мест и улучшению качества жизни на селе.