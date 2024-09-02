Прием заявок на субсидии для покупки промоборудования начался в Подмосковье

Прием заявок на получение субсидий для приобретения оборудования начался в Подмосковье. Предприниматели смогут компенсировать до 20 миллионов рублей затрат.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, прием заявок на получение поддержки продлится до 1 октября. В этом году размер поддержки увеличили, добавила она.

Участники программы могут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования, а также его монтаж и пусконаладку. Получатели субсидии должны не иметь налоговых долгов, работать на территории Подмосковья и соответствовать другим требованиям.

«Максимальный размер субсидии увеличен с 10 до 20 миллионов рублей, а порог компенсации вырос с 20% до 50%. Таким образом, программа стала более интересна промышленным предприятиям, осуществляющим масштабные инвестиции в развитие производства», — отметила Зиновьева.

В прошлом году поддержку получили 29 компаний.

Узнать подробнее об условиях программы можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».