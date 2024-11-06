Прием заявок на субсидии для фермеров начнется в Подмосковье 8 ноября

С 8 ноября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начинает прием заявок на субсидии для поддержки молочного животноводства в фермерских хозяйствах. Документы можно направить до 18 ноября через портал государственной поддержки.
Получателями могут стать фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность и зарегистрированные в Московской области.
Среди основных условий — годовая продуктивность не менее семи тысяч килограммов молока на корову, 600 килограммов на козу и 150 килограммов на овцу, а также недопустимость сокращения поголовья.
Отмечается, что сумма субсидии составляет восемь тысяч рублей на корову и две тысячи рублей на козу или овцу.
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