Прием заявок на субсидии для фермеров начнется в Подмосковье 8 ноября

С 8 ноября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начинает прием заявок на субсидии для поддержки молочного животноводства в фермерских хозяйствах. Документы можно направить до 18 ноября через портал государственной поддержки .

Получателями могут стать фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность и зарегистрированные в Московской области.

Среди основных условий — годовая продуктивность не менее семи тысяч килограммов молока на корову, 600 килограммов на козу и 150 килограммов на овцу, а также недопустимость сокращения поголовья.

Отмечается, что сумма субсидии составляет восемь тысяч рублей на корову и две тысячи рублей на козу или овцу.