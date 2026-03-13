Прием заявок на соципотеку для учителей продлили в Одинцове

Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» продолжается по всей Московской области. Срок подачи необходимых документов продлили — теперь это можно сделать до 27 марта 2026 года.

Данный проект доступен для учителей всех специальностей: начальные классы, математика, русский язык и литература, биология, физика, химия, информатика и ИКТ. Заявки принимаются от педагогов, стаж работы которых в образовательном учреждении региона достиг трех лет. Кроме того, претенденты обязаны проработать в Подмосковье еще не менее 10 лет после оформления льготной ипотеки. Требования к участникам — женщины до 50 лет, мужчины до 55 лет.

Проект предлагает педагогам следующие условия: регион полностью оплачивает стоимость квартиры, а учитель выплачивает только проценты по кредиту.

Прием документов осуществляется через регпортал или по электронному адресу: soc-ipoteka@mo-kuro.ru». Квартиру можно выбрать как в новостройке, так и на вторичном рынке.