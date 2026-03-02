Прием заявок на соципотеку для молодых ученых начался в Подмосковье

Фото: Новые дома на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске / Медиасток.рф

Прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых, специалистов научных организаций, а также уникальных сотрудников оборонно-промышленного комплекса открыли в Подмосковье. Он продлится до 15 марта.

Как рассказали в региональном Мининвесте, получить сертификаты на льготную ипотеку смогут 60 молодых ученых и уникальных специалистов.

Для участия в отборе нужно подать заявку через «Госуслуги».

По программе Подмосковье оплачивает первоначальный взнос в размере 50% от расчетной стоимости жилья, а также ежемесячную компенсацию основного долга в течение 10 лет.

«Таким образом, получатель поддержки выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В прошлом году социальную ипотеку получили 29 молодых ученых и 28 уникальных специалистов. Их средний возраст составил 28 лет. Всего за время реализации программы поддержку получили более 800 человек.

Узнать больше об отборе можно по ссылке.