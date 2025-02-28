Прием заявок на социальную ипотеку для тренеров начнется в Подмосковье 3 марта

В Подмосковье 3 марта начнется прием заявок тренеров-преподавателей на участие в программе «Социальная ипотека». Ее проводят по госпрограмме региона «Жилище».

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что возраст претендентов на получение льготной ипотеки не должен превышать 50 лет для мужчин и 45 лет — для женщин. Желающие принять участие в программе должны иметь стаж работы по специальности в России не менее трех лет, обладать высшей или первой квалификационной категорией, а также не иметь жилья в Подмосковье.

Участников будут отбирать по максимальному количеству баллов. Дополнительные очки получат обладатели званий, наград, а также те, чей вид спорта включен в перечень базовых дисциплин для Московской области.

Прошедшие отбор тренеры получат возможность оплачивать только проценты по кредиту за квартиру, предоставленному на половину ее стоимости.

Все критерии отбора и правила участия в программе указаны на сайте Министерства физической культуры и спорта региона.

Участниками программы за семь лет стали 66 человек.