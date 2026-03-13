Прием заявок на социальную ипотеку для тренеров начался в Подмосковье

Прием заявок на социальную ипотеку для тренеров стартовал в Подмосковье. Он продлится до 12 апреля, рассказали в региональном Минспорте.

Принять участие в отборе на соципотеку могут тренеры-преподаватели спортивной подготовки. При этом стаж работы по специальности должен быть не менее трех лет. Важно иметь российское гражданство и высшую или первую квалификационную категорию. Претенденты также должны иметь возможность получения ипотечного кредита и соглашение на трудовую деятельность минимум на 10 лет. Важно наличие спортивных достижений и отсутствие собственного жилья в регионе.

Возраст специалиста не должен превышать 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин. По каждому критерию будут начисляться баллы. Подать заявку можно по ссылке до 12 апреля.

Программа покрывает стоимость квартиры за счет регионального бюджета. Получателю поддержки нужно только выплачивать проценты по кредиту.

Всего за последние восемь лет в программе поучаствовали 68 человек, из них 24 — тренеры из госучреждений. Узнать больше об отборе можно по ссылке.