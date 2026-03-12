Прием заявок на соискание премий имени Игоря Герасимова начался в Подольске

Участниками конкурса могут стать совершеннолетние члены общественных объединений и некоммерческих организаций, расположенных в Подольске. Заявители должны реализовать на территории округа единолично или в составе команды социально значимые проекты.

В конкурсе предусмотрено пять направлений: проведение социальных акций; оказание благотворительной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке; развитие форм социального партнерства; сохранение исторической памяти, поисковая деятельность; добровольческая и благотворительная деятельность.

Проект должен быть реализован участником (командой) в период, не превышающий один календарный год до момента окончания приема заявок на конкурс.

Заявку можно отправить до 27 марта по почте: apodol@yandex.ru, либо предоставить в отдел социальных коммуникаций по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 124. Телефон для справок: 8 (4967) 55-57-70.