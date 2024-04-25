Прием заявок на Russian Event Awards открыли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:46 Прием заявок на Russian Event Awards открыли в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360 в

Прием заявок на участие в областном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024 продолжается в Подмосковье. Заявки от желающих принять участие принимаются до 12 мая 2024 года на сайте премии.

К участию в конкурсе приглашают авторов и авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, которые занимались реализацией различных проектов в области туризма на территории Подмосковья с 2019 года.

Реклама

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards утверждена в 2012 году по инициативе председателя правления ФРОС Region PR Геннадия Шаталова. В прошлом году на участие в конкурсе было подано большое количество заявок — 641 проект из 65 регионов России. Кроме того, еще семь заявок прислали из Белоруссии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».