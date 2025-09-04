Прием заявок на проект по подготовке руководителей школ начался в Подмосковья

В Московской области начался прием заявок на проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Инициатива направлена на подготовку будущих руководителей школ и других образовательных организаций.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, участники проекта смогут развить лидерские качества, повысить профессиональные навыки и попасть в кадровый резерв на руководящие должности в системе образования региона. В прошлом учебном году на проект поступило 175 заявок. Более 40 кандидатов прошли отбор, 32 человека успешно прошли аттестацию, 31 включили в кадровый резерв, а 16 назначили на руководящие позиции.

Проект организует Министерство образования Московской области, а региональным координатором выступает Корпоративный университет развития образования. Подать заявку на участие можно по ссылке.