Минэкологии Подмосковья напомнило о приеме заявок на премию Росприроднадзора

1 апреля завершается прием заявок на премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Этот сезон — уже шестой по счету. В Московской области информационную поддержку оказывает региональное Минэкологии.

«Премия Росприроднадзора — беспрецедентная по масштабам и количеству участников акция в сфере экологического просвещения и образования, развития эковолонтерства и творчества», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В этом году премия проводится в нескольких номинациях: «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Поколение будущего», «Экопросвещение», «Экология души», «Зоомир», «Экорисунок», «Экосемья» и «Экосоюз».

Участвовать могут люди в возрасте от 6 до 18 лет, а в некоторых номинациях — до 35 лет. Победители и призеры получают дополнительные баллы при поступлении в более 150 российских вузов, а также возможность бесплатного обучения. Кроме того, сотни детей ежегодно отправляются на отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черное море, в ВДЦ «Океан» на Японском море и в исследовательский лагерь на Байкале.

