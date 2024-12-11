Прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело» начался в Подмосковье

Ежегодную премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» в этом году получат 70 человек. К участию приглашаются защитники Отечества, семьи погибших героев, общественные деятели и волонтеры. Прием заявок начался и продлится до 17 декабря.

«Добрые дела объединяют наше Подмосковье. У нас много неравнодушных жителей, которые в трудной ситуации стремятся быть рядом с теми, кому тяжело — выручают, спасают, рискуя собственной жизнью, или просто изо дня в день оказывают внимание и заботу. Мы хотим поддержать самых активных, вовлеченных в жизнь Подмосковья и нашей страны людей. Для этого уже в 12-й раз проводим нашу региональную премию», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подать заявку на премию можно до 17 декабря на сайте премия-мырядом.рф. Нужно заполнить анкету и рассказать о своей реализованной инициативе или героическом поступке. Прошедшие модерацию заявки появятся в разделе «Участники».

В этом году призовой фонд премии составит 80 миллионов рублей. В Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья отметили, что победителями станут 70 человек.

Узнать больше о премии и номинациях можно на сайте премия-мырядом.рф и в Telegram-канале проекта.