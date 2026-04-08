Прием заявок на праймериз продолжится до конца апреля в Химках

В городском округе Химки продолжается регистрация кандидатов на предварительное голосование партии «Единая Россия». Уже подано более 80 заявок, а по всей Московской области число участников превысило 500 человек.

В Химках продолжается выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании. Документы подают представители разных сфер — культуры, образования, здравоохранения, бизнеса и общественных организаций. Среди участников есть и те, кто принимал участие в специальной военной операции.

Кандидаты заявляют о намерении продолжать работу в интересах жителей округа. По их словам, участие в отборе дает возможность усилить уже реализуемые проекты и запустить новые инициативы.

«Для меня участие в предварительном голосовании — это шанс продолжить важную работу, которой я занимаюсь уже пять лет. Мы намерены сохранить темп и вместе с жителями развивать наш округ», — сказал лидер Движения общественной поддержки Химок Николай Томашов.

Всего в Московской области на участие в процедуре зарегистрировались более пятисот человек. В их числе — учителя, врачи, общественные активисты и представители молодежи.

Муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов отметил, что партия проводит открытый отбор кандидатов на постоянной основе.

«Это позволяет жителям напрямую влиять на формирование списка кандидатов и выбирать тех, кому они доверяют», — подчеркнул он.

Прием заявок продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей для участия в голосовании пройдет с 20 апреля по 29 мая через портал Госуслуг.