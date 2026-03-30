Прием заявок на получение награды за защиту прав человека начался в Подмосковье

В Московской области начался прием документов на соискание престижной региональной награды. Ее вручают жителям, которые внесли значительный вклад в отстаивание прав и свобод человека.

Инициировать выдвижение могут руководители органов государственной власти, местного самоуправления, а также главы предприятий и организаций.

«Каждый год в День защиты прав человека мы чествуем неравнодушных граждан Подмосковья, которые, не жалея времени и сил, помогают тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Эти люди — настоящие герои нашего времени, их энергия и доброта служат вдохновением для многих. Их пример доказывает, что даже в сложные времена всегда есть место для сострадания, взаимопомощи и искренней заботы о других», — отметила Ирина Фаевская.

Претендовать на награду могут жители региона, активно участвующие в общественной деятельности, связанной с защитой прав и свобод человека, занимающиеся благотворительной помощью на безвозмездной основе, а также ведущие просветительскую работу в правовой сфере. При этом важно, чтобы такая деятельность выходила за рамки их профессиональных обязанностей, осуществлялась добровольно и регулярно.

Для участия необходимо направить ходатайство о награждении вместе с комплектом документов по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, дом № 1, корпус А. Также отправка доступна по электронной почте upchmo@mosreg.ru.

Заявки принимают до 1 ноября включительно.

С подробной информацией о порядке награждения можно ознакомиться на сайте.