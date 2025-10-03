Прием заявок на получение гранта арт-резиденции открыли в Коломне

Международная арт-резиденция «Арт-коммуналка. Ерофеев и Другие» объявила старт нового конкурса на получение грантов среди художников и писателей из разных стран. Участники смогут воплотить свои творческие идеи в период с 2026 по 2027 год

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили: принять участие в конкурсе смогут художники и литераторы со всего мира.

Принимаются проекты по двум направлениям: современное визуальное искусство и современная проза, поэзия и драматургия.

Тематика будущей арт-резиденции — «Звонок на перемену».

Конкурс открыт для подачи новых творческих проектов в сфере визуального искусства и литературного творчества. Особое внимание уделяется работам, исследующим культурное наследие и современную жизнь Коломны, способствующим активизации местного сообщества и взаимодействию с городскими пространствами. Завершенные проекты войдут в экспозицию музейного комплекса и станут частью традиционного каталога «Арткоммуналки».

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 31 октября 2025 года включительно. Участие абсолютно бесплатное. Итоги конкурса будут подведены, и имена победителей огласят 21 ноября.

Участники получат грант для реализации своего творческого замысла и проживания в художественной студии продолжительностью от четырех до восьми недель. В течение всего периода проекту обеспечат поддержку куратора, включая продюсерские услуги и медиа-поддержку.