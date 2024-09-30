Прием заявок на получение фермерских грантов начался в Подмосковье

Прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм стартовал в Подмосковье. Поучаствовать в конкурсе могут все желающие с 30 сентября по 30 октября.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году регион выделит порядка 123 миллионов рублей на грантовую поддержку фермеров.

Чтобы поучаствовать в отборе, нужно соблюсти несколько условий: фермерское хозяйство должно быть зарегистрировано на территории Подмосковья не менее года, а два и более членов семьи главы хозяйства должны также должны быть членами крестьянско-фермерского хозяйства.

Заявку можно подать на региональном сайте предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Использовать средства гранта можно для приобретения земельных участков, строительство или модернизацию производства. При этом необходимо обеспечить софинансирование не менее 40% от объема расходов.

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