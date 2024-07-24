Прием заявок на отсрочку от осеннего призыва начался для IT-специалистов в Подмосковье

С 24 июля на портале госуслуг работодателям необходимо подготовить и подтвердить данные IT-специалистов, которым нужно предоставить отсрочку от осеннего призыва. Готовые списки необходимо направить в Минцифры до 11 августа.

«Чтобы попасть в списки, необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство, возраст — от 18 до 30 лет», — уточнили в Мингосуправления региона.

Помимо этого, специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев, а также иметь высшее образование по специальности из перечня.

Отмечается, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы, требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется.

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