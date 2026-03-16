Прием заявок на областной народный фестиваль в Воскресенске продлили

Организационный комитет конкурса «Воскресенские вензеля» принял решение продолжить принимать заявки до 26 марта. У творческих коллективов появилась дополнительная возможность заявить о себе на профессиональной сцене.

Фестиваль-конкурс народного творчества — это не просто соревнование, а пространство для диалога традиций и мастерства. Жюри оценивает не только технику исполнения, но и сохранение аутентичности народного стиля.

Участников ждет профессиональный бонус. 25 апреля, в день гала-концерта, художественный руководитель и главный хореограф Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Николай Андросов проведет эксклюзивный мастер-класс. Для артистов народного танца это редкая возможность перенять опыт у мастера высочайшего класса. Кульминацией встречи станет показательное выступление самого ансамбля.

Заявки принимаются по телефонам: 8 (496) 442-07-71, 8 (496) 442-05-95. Подробности — в социальных сетях фестиваля-конкурса.