Прием заявок на новую семейную выплату начнется в Москве и Подмосковье 1 июня

С 1 июня по 1 октября жители Москвы и Подмосковья смогут подать заявление на новую меру социальной поддержки для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Выплата предусмотрена для матерей и отцов, а также усыновителей, опекунов и попечителей детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении.

В Социальном фонде России уточнили, обратиться за выплатой впервые смогут оба родителя, если в 2025 году они официально работали и уплачивали НДФЛ.

Одним из ключевых условий остается уровень дохода семьи: среднедушевой доход не должен превышать полуторный прожиточный минимум. Для Москвы этот показатель составляет 27 302 рубля, для Московской области — 19 302 рубля.

При назначении выплаты специалисты будут учитывать зарплаты, доходы от предпринимательства, премии, отпускные, больничные, алименты, пенсии и пособия. При этом материнский капитал, налоговые вычеты, социальный контракт и некоторые другие виды поддержки в расчет включать не будут. Кроме того, оценке подлежит имущественное положение семьи.

«Новая мера поддержки направлена на оказание адресной помощи семьям с невысокими доходами. Право на выплату определяется по ряду критериев нуждаемости. Особенность в том, что за ней могут обратиться оба работающих родителя, она рассчитывается индивидуально для каждого. Это будет более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц — он будет пересчитан в размере 6%, а разница возвращена. Меру социальной поддержки можно получить один раз в год», — пояснил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Подать заявление можно через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда или МФЦ. При необходимости заявителей попросят предоставить дополнительные документы.