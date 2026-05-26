Прием заявок на международную премию «Мы Вместе» завершился 24 мая. Лучших выберут в 12 номинациях. Премия направлена на поддержку людей и улучшение качества жизни в России и мире.

В премии примут участие волонтеры, наставники, предприниматели и представители НКО.

В прошлом году было подано 52 тысяч заявок из всех регионов России и 147 стран мира. Лауреаты получили поддержку в развитии своих проектов.

"Финалисты Премии могут принять участие в годовой образовательной программе в разных точках страны. Кроме того, получат возможность путешествия от АНО «Больше, чем путешествие», продвижение в СМИ и многое другое", - рассказали организаторы.

Шестой сезон премии открыли 18 марта в Молодежном центре Донецка. Награждение победителей пройдет в декабре.