Прием заявок на «Лыжню России» начался в Подмосковье

«Лыжня России» в этом году пройдет в Химках 8 февраля. Прием заявок на участие в мероприятии уже начался, о чем сообщили в Минспорте Подмосковья.

Для участия в лыжном забеге доступны 15 тысяч слотов. Выйти на 10-километровый старт могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Центральной площадкой всероссийского мероприятия в станет трасса учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация уже открыта на портале госуслуг.

В рамках мероприятия проведут традиционный костюмированный забег. Участники пройдут дистанцию чуть более километра в ярких нарядах.

«Лыжня России» — традиционно одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. С 1982 года на старт по всей стране выходят сотни тысяч приверженцев активного отдыха. Среди участников как профессиональные лыжники, так и обычные жители.

Комиссия по допуску участников в Московской области будет работать с 3 по 7 февраля по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1.