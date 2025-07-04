Прием заявок на литературные премии начался в Подмосковье

Прием заявок на литературные премии имени Пришвина и Рождественского начался в Подмосковье. Их присуждают за выдающиеся произведения в прозе и стихах, которые получили общественное признание и посвящены любви к родине.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, премию Пришвина присуждают в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения», премию Рождественского — «Зрелое перо» и «Поэтический дебют». Получить их могут авторы, которые постоянно проживают в Московской области.

На конкурс принимают произведения в формате книг, брошюр или сборников. При этом срок публикации не должен превышать трех лет.

Прием заявок продлится два месяца. Документы будут принимать по адресу 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5 с пометкой «Конкурс Пришвина» или й «Конкурс Рождественского».

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.