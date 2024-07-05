Прием заявок на кубок креативных бизнес-проектов стартовал в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области объявило о начале приема заявок на участие в кубке креативных бизнес-проектов. Документы можно подать до 14 июля.

Соревнование предназначено для творческих предпринимателей различных сфер. Оно позволит представить собственный проект на территории Московской области. Участники смогут усовершенствовать свои проекты в процессе образовательного этапа, сделав их уникальными, актуальными и конкурентоспособными. Экспертное жюри рассмотрит все проекты.

К участию в конкурсе допускаются творческие бизнес-проекты, зарегистрированные на территории Московской области или имеющие производственные площади, точки сбыта или представительства в Подмосковье.

Сферы деятельности, которые принимаются во внимание, включают историческое и культурное наследие, исполнительское и визуальное искусство, коммуникационные и литературные проекты, дизайн, образование в креативных индустриях и другие.

Финал Кубка креативных бизнес-проектов запланирован на 23 августа. Мероприятие пройдет в Красногорске. Подробности доступны по ссылке.

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