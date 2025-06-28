Прием заявок на конкурс журналистов продлится в Подмосковье до 1 ноября

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской стартовал ежегодный конкурс, посвященный теме прав человека и правозащитной деятельности. К участию приглашают журналистов, блогеров и авторов медиа-контента.

«Приглашаю журналистов, освещающих правозащитные темы, к участию в нашем конкурсе. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — отметила Фаевская.

Конкурс включает три номинации. В первой — «Правовое просвещение» — участвуют статьи и материалы о защите конституционных прав, свобод и правозащитной работе. В номинации «Профессия — правозащитник» можно представить журналистские расследования, а также истории о реальных нарушениях прав граждан и помощи в их решении. Третья номинация — «Лучший правовой блог» — принимает материалы, которые понятно рассказывают об изменениях в законах и мерах господдержки.

Принять участие могут авторы, чьи работы опубликовали или выпустили в эфир с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Заявки принимают до 1 ноября 2025 года на электронную почту upch_press@mosreg.ru, а победителей наградят в ноябре.