В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Женщина — герой». В этом году его приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Подать заявку можно до 22 августа на сайте проекта .

Принять участие могут женщины старше 18 лет — члены семей участников СВО, проживающие в Московской области. Конкурс проводится при поддержке губернатора Андрея Воробьева и в партнерстве с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. Его главная идея — показать, что подмосковные женщины, несмотря на трудности, остаются опорой для своих семей, воспитывают детей, поддерживают близких и активно участвуют в жизни общества.

Участницы смогут рассказать о себе, своей любви к семье и родине, о поддержке бойцов и о том, как сохраняют и передают традиционные ценности.

Финал конкурса пройдет 30 ноября, в День матери, на сцене Музея Победы на Поклонной горе. Победительницу выберет жюри — в его составе известные деятели культуры, общественники, участники СВО, депутаты и представители власти. Возглавит жюри заслуженный артист России SHAMAN.