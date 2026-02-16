Прием заявок на конкурс среди водителей-женщин начался в Павловском Посаде

Традиционное состязание «Автоледи-2026» пройдет в преддверии Международного женского дня. Тема этого года — единство народов России.

Итоги подведут 7 марта в 14:00 на парковке возле дома № 5 в переулке Каляева. Организатором мероприятия является молодежный центр «Авангард».

Участницам необходимо иметь водительское удостоверение категории «В» и регистрацию на территории округа. Возрастного ограничения нет — главное, чтобы на момент соревнований девушке исполнилось 18 лет.

Помимо основных состязаний, пройдет отдельный конкурс на лучшее оформление автомобиля «Я и мой автомобиль». В центре «Авангард» участниц призывают проявить фантазию и украсить свои машины в соответствии с заданной темой.

Подать заявку можно по ссылке. Подробности о призах и условиях появятся в социальных сетях организаторов и администрации округа.