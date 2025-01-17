Прием заявок на конкурс школьных театров начнется в Подмосковье 20 января

Второй сезон проекта «Театральный поединок. Школьная лига» стартует в Подмосковье 20 января. Подать заявку на участие могут как юные актеры, так и руководители творческих объединений.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что проект помогает развивать театральное искусство и осваивать навыки актерской импровизации. Участие в конкурсе способствует развитию культурных связей между школьными объединениями разных городов Подмосковья.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта. В конкурсе могут принять участие воспитанники школьных театров в возрасте от 12 до 18 лет, а также руководители школьных театров, для которых предусмотрена специальная программа.

Участникам проекта предложат образовательную программу в онлайн- и офлайн-форматах, а также различные активности. После отборочного этапа останутся 40 школьных коллективов, которые примут участие в очном формате. Остальные продолжат участие дистанционно.

Второй сезон проекта «Театральный поединок. Школьная лига» завершится в июне 2025 года гала-концертом и награждением победителей.