Прием заявок на конкурс палисадников начался в Мытищах

Жители Мытищ могут выставить на конкурс оформленные своими руками палисадники. Некоторые из них уже осмотрели представители жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства окружной Общественной палаты вместе с комиссией по строительству.
Представители комиссии проверили цветочные композиции и садовые скульптуры на улицах Юбилейная и Летная.
«Хочется отметить, с какой любовью, выдумкой и заботой мытищинцы благоустраивают свою придомовую территорию, творчески подходят к оформлению, выбору растений. Призываем тех, кто еще не подал заявку на участие в конкурсе, непременно это сделать», — прокомментировал председатель Общественной палаты Игорь Савош.
Участником конкурс «Мытищинская палитра» может стать любой житель. Заявки принимают до 31 августа на электронную почту mytishchi_palette@mail.ru