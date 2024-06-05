Прием заявок на конкурс палисадников начался в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Жители Мытищ могут выставить на конкурс оформленные своими руками палисадники. Некоторые из них уже осмотрели представители жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства окружной Общественной палаты вместе с комиссией по строительству.

Представители комиссии проверили цветочные композиции и садовые скульптуры на улицах Юбилейная и  Летная.

«Хочется отметить, с какой любовью, выдумкой и заботой мытищинцы благоустраивают свою придомовую территорию, творчески подходят к оформлению, выбору растений. Призываем тех, кто еще не подал заявку на участие в конкурсе, непременно это сделать», — прокомментировал председатель Общественной палаты Игорь Савош.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Участником конкурс «Мытищинская палитра» может стать любой житель. Заявки принимают до 31 августа на электронную почту mytishchi_palette@mail.ru

Правила участия прописаны на сайте конкурса.

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