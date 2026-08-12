Прием заявок на конкурс «Наш двор» открыли в Подмосковье

В Подмосковье начался ежегодный конкурс «Наш двор», направленный на поддержку инициативных жителей. Организаторы ставят целью продемонстрировать лучшие практики благоустройства и вдохновить соседей на совместные действия по улучшению придомовых территорий. Прием заявок продлится до 30 августа.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрировать команду на официальном сайте проекта и подготовить презентацию. Организаторы принимают два формата заявок: презентация о проведенном во дворе массовом мероприятии, либо видеоролик об акции или инициативе.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что идеально благоустроенный двор невозможно создать только силами коммунальных служб. Самые уютные и живописные дворы появляются там, где жители относятся к своему дому с открытым сердцем, знают соседей по именам, вместе сажают цветы, подкрашивают лавочки и устраивают праздники для детей.

«Наш конкурс — именно про таких людей. Про тех, кто не ждет подсказок, а берет и делает. Делитесь своими историями, показывайте свои дворы. Поверьте, ваш пример вдохновляет все Подмосковье!» — отметил министр.

Общий призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей. Также предусмотрена специальная номинация «Народное признание». Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отмечал, что в регионе насчитывается более 15 тысяч дворов. Цель конкурса — популяризировать деятельность активистов и привлечь к ней других жителей.

Подведение итогов состоится с 10 по 30 сентября. Финалистам предстоит представить сценическое выступление своей команды на тему «Наши люди в ЖКХ».