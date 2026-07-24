Минэкологии Подмосковья пригласило на конкурс «Лучший по профессии»

Организаторы конкурса «Лучший по профессии: экопросветитель — 2026» продлили прием заявок до 5 августа. Конкурс проводится для работников особо охраняемых природных территорий и других государственных учреждений, занимающихся эколого-просветительской деятельностью и познавательным туризмом.

Организаторами конкурса выступают Фонд «Заповедное посольство», АНО ДПО «Экоцентр „Заповедники“ и Росзаповедцентр Минприроды России. В Московской области проект поддерживает региональное Министерство экологии.

В этом году особое внимание уделяется молодым участникам до 35 лет. Для них введена новая номинация «Старт в профессии».

Победителей конкурса ждут не только дипломы, но и бонусы. Например, они смогут посетить X Юбилейный Международный Слет Друзей заповедных островов, где пройдет торжественная церемония награждения.