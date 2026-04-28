Прием заявок на конкурс «Юный архивист» продлили в Подмосковье до 1 ноября

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о продлении приема заявок на участие в ежегодном конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Документы от желающих попробовать свои силы в состязании принимают в электронном виде до 1 ноября.

Ключевая задача конкурса воспитание у молодежи патриотических чувств, формирование гордости за свою страну и развитие глубокой любви к Родине через изучение архивного наследия.

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить анкету, форма которой вместе с полным перечнем требований к кандидатам и их работам размещена на официальном сайте ведомства.

После этого заявку вместе с исследовательской работой нужно направить на специальный электронный адрес mguits_juniorarkh@mosreg.ru.

Организаторы уточняют, что подать документы могут не только учащиеся общеобразовательных школ, но также студенты, обучающиеся в колледжах и высших учебных заведениях. Конкурсный процесс традиционно проходит в несколько этапов.

Сначала проводят отбор поступивших заявок, затем жюри приступает к оценке содержания работ, после чего наступает заключительная стадия подведения итогов.

Актуальная информация о ходе проведения конкурса «Юный архивист», а также официальные результаты соревнования будут в дальнейшем регулярно публиковать на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.