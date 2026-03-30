Прием заявок на конкурс чтецов продлили в Черноголовке

У юных любителей литературы из Черноголовки появилось больше времени, чтобы подготовиться к творческому мероприятию. Городская библиотека объявила о продлении сроков регистрации на ежегодный конкурс чтецов прозы «Слова. Звучат».

Теперь направить свою заявку и отточить мастерство исполнения можно до 15 апреля. Литературный марафон ориентирован на школьников с пятого по 11 классы. Организаторы разделили участников на две возрастные категории, чтобы обеспечить честную конкуренцию. Средняя группа: учащиеся с пятого по седьмые классы, старшая группа: учащиеся с восьмого по 11 классы.

Конкурс дает ребятам уникальную возможность выйти за рамки школьной программы, выбрать глубокий прозаический текст и продемонстрировать свои ораторские способности на профессиональной сцене. Подать заявку можно как централизованно от школы, так и в индивидуальном порядке. Зарегистрироваться можно двумя способами: дистанционно через специальную онлайн-форму на официальных ресурсах библиотеки и лично, посетив Городскую библиотеку по адресу: Школьный бульвар, дом № 9.

Все чтецы получат памятные дипломы участников. Победителей ждут специальные призы от спонсоров конкурса. С 22 апреля по 12 мая пройдет онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Видеозаписи лучших выступлений будут опубликованы в сети.