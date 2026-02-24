Прием заявок на компенсацию перевозки продукции для аграриев откроют 26 февраля

Фото: Экспозиция «Флигель-кухня» после реконструкции в музее-заповеднике «Мелихово» округа Чехов / Медиасток.рф

Прием заявок на компенсацию за транспортировку продукции для аграриев откроют 26 февраля. Поддержка дает возможность получить от 25 до 100% от фактических затрат.

Программа дает возможность экспортерам оптимизировать расходы на доставку продукции до конечного покупателя и повысить конкурентоспособность российских товаров.

Компенсировать могут затраты, осуществленные в третьем и четвертом кварталах 2025 года, а также в первом и втором кварталах 2026-го.

Подать заявку можно до 1 августа по ссылке.

Аграрии также могут ознакомиться с обучающим вебинаром о том, как правильно подготовить документы на сайте.