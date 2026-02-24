Прием заявок на компенсацию перевозки продукции для аграриев откроют 26 февраля
Прием заявок на компенсацию за транспортировку продукции для аграриев откроют 26 февраля. Поддержка дает возможность получить от 25 до 100% от фактических затрат.
Программа дает возможность экспортерам оптимизировать расходы на доставку продукции до конечного покупателя и повысить конкурентоспособность российских товаров.
Компенсировать могут затраты, осуществленные в третьем и четвертом кварталах 2025 года, а также в первом и втором кварталах 2026-го.
Подать заявку можно до 1 августа по ссылке.
Аграрии также могут ознакомиться с обучающим вебинаром о том, как правильно подготовить документы на сайте.