Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы начался в Подмосковье

IT-специалисты из Подмосковья могут получить отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв. Подать заявку можно через «Госуслуги» до 6 августа.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, для получения отсрочки IT-компании должны проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить через «Госуслуги» до 11 августа.

«От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. Если специалист не отправит свои данные самостоятельно, внести его в список на отсрочку сможет организация», — добавили в ведомстве.

В списки могут внести мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые работают по трудовому договору и имеют высшее образование по специальности из перечня. При этом они должны работать в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев.

До 1 сентября данные передадут Минобороны России, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решение по отсрочке.