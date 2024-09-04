Прием заявок на гранты от регионального ФРП начался в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

Прием заявок на гранты от регионального Фонда развития промышленности начался в Подмосковье. Он предназначен на частичную компенсацию расходов по кредитам, взятым для развития предприятия. Прием заявок завершится 12 сентября.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, средства помогут предпринимателям компенсировать часть процентов по кредитам, которые были направлены на модернизацию производства, покупку оборудования и другие цели. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, грант позволит покрыть затраты по займам, полученным с 1 января 2023 года.

«Финансовая поддержка позволит компенсировать до 90% затрат предприятия на уплату процентов по кредитным средствам. Однако сумма поддержки не может превышать 50 миллионов рублей», — отметила она.

Получателей грантов выберут на конкурсной основе. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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