Прием заявок на грантовый конкурс для НКО начался в Подмосковье

Министерство информации и молодежной политики Московской области объявило о старте конкурса грантов для некоммерческих организаций. Общий фонд финансирования составляет 92 миллиона рублей.

Средства распределят по четырем ключевым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика, а также волонтерская деятельность.

Максимальный размер одного гранта не будет превышать пять миллионов рублей. Средства можно будет направить на зарплаты сотрудников, организацию мероприятий, приобретение оборудования и другие расходы, связанные с реализацией социальных проектов.

Прием документов пройдет с 2 июня по 1 июля года. Организации должны представить устав, подробное описание проекта, бюджет и другие необходимые документы.

К конкурсу допускаются только российские некоммерческие организации, зарегистрированные в Подмосковье. Участники не должны иметь задолженностей по налогам или находиться в процессе ликвидации. Проекты должны быть направлены на развитие гражданского общества в регионе.

Работы будут оценивать по восьми параметрам, включая реалистичность бюджета, актуальность для целевой аудитории и опыт организации. Максимальный балл за заявку – 100.

Победителей определят до 7 октября. Все подробности о конкурсе можно найти на портале президентских грантов.