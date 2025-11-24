Прием заявок на «Горбуновские чтения» начался в округе Пушкинский
В Центральной городской библиотеке имени Горбунова пройдет традиционный городской конкурс чтецов «Горбуновские чтения»️. Его цель — привлечь внимание детей и молодежи к лучшим образцам русской литературы.
Актер, писатель и основатель первого театрального музея в России Иван Федорович Горбунов остался в памяти современников прежде всего как неподражаемый рассказчик, исполнитель собственных произведений. Именно поэтому, по словам организаторов, так важно, чтобы его слово продолжало звучать.
Центральная городская библиотека Ивантеевки, носящая его имя, сохраняет традицию.
В арт-галерее библиотеки 25 декабря пройдут XVI Горбуновские чтения. Прием заявок начался. К участию приглашаются учащиеся 3-11 классов школ и студенты средних специальных учебных заведений.
Участники должны представить на конкурс отрывок из произведения Ивана Горбунова — на выбор — длительностью не более 10 минут. Читать можно сольно или с группой единомышленников. Использование костюмов, реквизита и музыки приветствуется.
Члены жюри будут оценивать знание и точность понимания текста, эмоциональность и экспрессивность исполнения, интонирование, позу, жестикуляцию, мимику, артистизм и оригинальность трактовки текста.