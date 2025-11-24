Прием заявок на «Горбуновские чтения» начался в округе Пушкинский

В Центральной городской библиотеке имени Горбунова пройдет традиционный городской конкурс чтецов «Горбуновские чтения»️. Его цель — привлечь внимание детей и молодежи к лучшим образцам русской литературы.

Актер, писатель и основатель первого театрального музея в России Иван Федорович Горбунов остался в памяти современников прежде всего как неподражаемый рассказчик, исполнитель собственных произведений. Именно поэтому, по словам организаторов, так важно, чтобы его слово продолжало звучать.

Центральная городская библиотека Ивантеевки, носящая его имя, сохраняет традицию.

В арт-галерее библиотеки 25 декабря пройдут XVI Горбуновские чтения. Прием заявок начался. К участию приглашаются учащиеся 3-11 классов школ и студенты средних специальных учебных заведений.